وفاة طفل وإصابة 5 أخرين جراء الاختناق من مدفئة غاز غرب غزة

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم الجمعة، ب‏وصول حالة وفاة لطفل وإصابة أخرين من ذات العائلة بالاختناق جراء مدفئة غاز غربي غزة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الطفل محمد منير صبرة (13 عامًا)، توفي جراء الاختناق من مدفئة غاز في منزله، فيما اصيب 5 أخرين من سكان النصر غرب مدينة غزة.

من جهت، أكد العقيد أيمن البطنيجي، وفاة الطفل (محمد منير صبرة) 13 عاماً وإصابة 5 من أفراد عائلته، إثر اختناقهم داخل منزلهم بحي النصر غرب مدينة غزة جراء تسريب للغاز داخل المنزل.

وقال البطنيجي في بيان صحفي مقتضب، مساء اليوم، إنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتتابع الأجهزة المختصة إجراءاتها بشأن الحادث.