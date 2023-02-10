الجزائر تتبرع بـ45 مليون دولار لتركيا وسوريا

أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، دعمها لتركيا وسوريا بـ45 مليون دولار لتركيا، لمواجهة آثار الزلزال العنيف، الذي ضرب البلدين.

وقالت الحكومة الجزائرية، إنها قررت تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية.

واضافت أن ذلك يأتي "تنفيذا للتعليمات التي أسداها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".

ووفق بيان الحكومة فإن ذلك يأتي أيضا "في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين".