مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، بقُتل محمد عبد الحليم جبالي وتد (40 عاما)، وإصابة شاب آخر بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة جت المثلث، مساء الجمعة.

وحسب المصادر ذاتها، فقد قتل وتد جراء إصابته بجروح حرجة من جراء تعرضه لإطلاق نار وسط البلدة، فيما أصيب الشاب الآخر عن طريق الخطأ خلال تواجده في مكان الجريمة.

وأوضحت أن الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي جسر الزرقاء، أصيب شاب (21 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدخل البلدة، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم أحيل على إثرها إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

ويشهد الداخل المحتل تزايدًا في جرائم القتل لترتفع إلى 11 قتيلا منذ بداية عام 2023، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.