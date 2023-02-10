خلافات تهدد بحكومة نتنياهو بشان خطة إصلاح القضاء في "إسرائيل"

تتواصل الخلافات التي تعصف بحكومة بنيامين نتنياهو، جراء اتساع ناطق المطالبات التي تخرج من أحزاب اليمين المتطرف إلى قمع أصوات المعارضة و اعتقالهم احتجاجا على خطة إصلاح القضاء في "إسرائيل".

ونشبت خلافات شديدة بين وزير الأمن المتطرف ايتمار بن غفير والمفتش العام لشرطة الاحتلال يعكوف شابتاي في أعقاب المظاهرات التي خرجت بالأمس بالقرب من منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعلى طريق رقم واحد احتجاجا على خطة الاصلاح القضائي.

وقال بن غفير وفق ما ذكرته "مكان"، اليوم الجمعة: "إنه كانت هناك تعليمات من قيادة الشرطة لعدم الاشتباك مع المشاغبين وأن الشرطة فقدت السيطرة على الفوضويين حسب تعبيره"، كما استدعى بن غفير قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة دورون تورجمان الى جلسة توضيح.

من جهته، أكد المفتش العام لشركة الاحتلال شابتاي دعمه للأخير في طريقة تعامله مع الأحداث التي شملت اشعال النار في إطارات وسد طريق القطار الخفيف وإغلاق طريق رقم واحد.

و دعا رئيس لجنة الامن القومي للاحتلال في الكنيست تسفيكا فوغل، لإلقاء القبض على رئيس هيئة الأركان للاحتلال سابقا موشيه يعلون و عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عن حزب ميرتس اليساري،”يائير جولان” يائير غولان بشبهة التحريض والحث على العصيان المدني.

وقال فوغل: “على النظام الديمقراطي اعتقال كل من يدعو إلى التمرد واستخدام السلاح، و إن ما يقوم به يعلون وغولان ينطوي على خطأ غير مغتفر في حال اساء احدهم ترجمة اقوالهما إلى أفعال”.

وأضاف أيضا أنه لا يتراجع عن أقواله السابقة حول اعتقال رئيس المعارضة يائير لابيد ووزير الجيش الاحتلال الأسبق بيني غانتس، إلا أنه يسحب وصفه لهما بالخيانة.

وقالت الحركة: “إن نتنياهو أثبت أنه غير قادر على الفصل بين شؤونه القضائية وبين إدارة الدولة. وادعت بأنه يحاول تقويض الأسس الديمقراطية للدولة ولو بثمن خرابها”.

وتظاهر المئات مساء أمس، مجموعة جنود وضباط احتياط عند مفرق حيمد قرب أبو غوش احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي.

وهدد حزب يهدوت هتوراة" بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال تراجع نتنياهو عن خطة الاصلاحات في الجهاز القضائي او من المبادئ المركزية فيها، جاء ذلك على لسان مسؤولين كبار في الحزب، خاصة أن هناك أصوات مماثلة تتعالى من أحزاب أخرى في الائتلاف الحكومي. وفق ما ذكرته إذاعة كان الإسرائيلية.