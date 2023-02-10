الاعلام العبري: الأطباء يقاتلون لإنقاذ حياة مستوطن أصيب بعملية القدس

أفاد الاعلام العبري، مساء اليوم الجمعة، بأن الأطباء يقاتلون من أجل حياة مستوطن بحالة حرجة أصيب في عملية القدس المحتلة.

وقال "ريشت كان" العبري: " لا زال الأطباء يقاتلون من أجل حياة مستوطن بحالة حرجة أصيب في العملية اليوم".

وظهر اليوم، قتل مستوطنين اثنين وأصيب 7 آخرين بجروح بين خطيرة و متوسطة اثر عملية دهس وقعت بالقدس المحتلة.

ووفق الاعلام العبري، فقد تم إطلاق النار على سائق المركبة التي دهست عدداً من المستوطنين في محطة الحافلات عند مدخل مستوطنة "راموت" بالقدس المحتلة.

وذكر أن منفذ عملية القدس هو الشهيد حسين قراقع (31 عاما) من سكان العيسوية شرقي القدس المحتلة.