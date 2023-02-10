الرئيس "عباس" يصل غدًا القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس

أعلن سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن رئيس السلطة محمود عباس سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا السبت، وذلك للمشاركة في مؤتمر دعم القدس المنعقد بعد غد الأحد بمقر الجامعة العربية وسط تمثيل عربي و اقليمي و دولي رفيع المستوى .

وقال السفير دياب اللوح، أن مشاركة عباس في فعاليات المؤتمر هدفها مواجهة ممارسات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين فيها مع زيادة وتيرة التهويد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لا سيما عقب تشكل حكومة اليمين المتطرف التي تستهدف تدمير حل الدولتين.

واضاف أن المشاركة تأتي لتسليط الضوء على معاناة أهل القدس ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم وابراز صمودهم ، ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربي والمؤسساتي تنمويا واستثماريا في مدينة القدس لتعزيز صمود المقدسيين من خلال تمويل مشاريع تنموية استثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة.

وأوضح أن هناك مقترح لإنشاء صندوق عربي تطوعي تساهم فيه الدول الأعضاء والصناديق العربية والقطاع الخاص ووكالات التنمية العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس، و تشكيل لجنة قانونية من الخبراء القانونيين العرب لمتابعة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني امام المحاكم الدولية.