ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

أفادت إدارة الكوارث التركية، مساء اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 19875 شخصا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 79717.

وفي سوريا بلغ عدد القتلى في سورية نحو 3600، وذلك فيما يتراجع الأمل بالعثور على أحياء، بينما يزيد البرد الصقيعي من صعوبات الوضع.

يتراجع الأمل بالعثور على أحياء، اليوم الجمعة، في تركيا وسورية بعد أكثر من مئة ساعة على الزلزال العنيف الذي أسفر عن مصرع أكثر من 22 ألفا، في إحدى أسوأ الكوارث في المنطقة منذ قرن.

وأعلن مسؤولون ومسعفون أن أكثر من 19 ألف لاقوا مصارعهم في تركيا، ونحو 3600 في سورية، لترتفع الحصيلة المؤكدة إلى نحو 23 ألف قتيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن هناك هزة أرضية شدتها 4.7 درجة ضربت ولاية كهرمان ماراش جنوب تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أن عمليات إجلاء المواطنين تتواصل من المدن التركية الـ 10 المنكوبة بالزلزال.

وقالت: " نتمنى من مواطنينا عدم التجاوب مع أي توجيهات تصدر عن جهات غير رسمية"، مضيفه: "نواصل عمليات الإخلاء ونحذر من المعلومات المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل".

وأضافت، أن هذا النوع من الزلازل يتبعه هزات ارتدادية ورصدنا حتى الآن 1600 هزة ارتدادية، داعية المواطنين إلى عدم العودة إلى بيوتهم في المناطق المنكوبة