هزة أرضية جديدة في ولاية كهرمان ماراش جنوب تركيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، أن هناك هزة أرضية شدتها 4.7 درجة ضربت ولاية كهرمان ماراش جنوب تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أن عمليات إجلاء المواطنين تتواصل من المدن التركية الـ 10 المنكوبة بالزلزال.

وقالت: " نتمنى من مواطنينا عدم التجاوب مع أي توجيهات تصدر عن جهات غير رسمية"، مضيفه: "نواصل عمليات الإخلاء ونحذر من المعلومات المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل".

وأضافت، أن هذا النوع من الزلازل يتبعه هزات ارتدادية ورصدنا حتى الآن 1600 هزة ارتدادية، داعية المواطنين إلى عدم العودة إلى بيوتهم في المناطق المنكوبة.