بالصور بعد عملية القدس.. بن غفير "رامبو" أضحوكة الاعلام العبري..!

ضجت وسائل الاعلام العبرية بالتعليقات الساخرة على وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" بعد عملية القدس، لا سيما بعد حديثه عن شن عملية السور الواقي 2 في القدس المحتلة، لتغزو المواقع الإعلامية برسومات كاريكاتير وتعليقات ساخرة.

وكعادته مندفعًا، أوعز وزير الأمن "الإسرائيلي" بن غفير الشرطة عقب العملية، بالاستعداد لبدء عملية "السور الواقي 2" ضد الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة، لتنهال بعدها التعليقات الساخرة عبر الاعلام العبري تجاهه.

المختص في الشأن "الإسرائيلي" عزام أبو العدس، قال إن بن غفير بعد تصريحاته إلى أضحوكة في الاعلام العبري، وبين النشطاء "الإسرائيليين" والمنافسين له.

وأضاف أبو العدس لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن "هذه التصريحات غير منطقية لأن العملية فردية، ولا يوجد مسار للعمل ضد تنظيمات أو أحزاب، وربما منفذ العملية قرر التنفيذ فورا لحظة وقوع العملية".

وتابع: "إلى جانب ذلك تصريحات بن غفير جعلت كل المحللين الإسرائيليين يسخرون منه، خاصة أنه لم يقوم باستشارة من الكابينت أو الحكومة، عدا أن يقود هذا القرار إلى انتفاضة جديدة في القدس الشرقية وعموم الضفة أو الممكن أن تصل غزة.

وأوضح أبو العدس، أن تجهيز بنك أهداف وأوامر اعتقال مثلما يريد بن غفير، يحتاج إلى تخطيط مسبق، مشيرًا إلى أن اللافت بعد العملية أن بن غفير تحول إلى أضحوكة في الاعلام العبري بسبب قراره المتسرع.

وانتقد مسؤولان رفيعان في حكومة نتنياهو، إيعاز بن غفير للشرطة بالاستعداد لعملية "السور الواقي 2" من دون إقراره في "الكابينيت".

وقال المسؤولان، أن "القرار ببدء عملية كهذه لا يتم اتخاذه من دون إعطاء تفسيرات والتنسيق مع باقي المسؤولين في أجهزة الأمن، كما مع رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) ووزير الأمن (يوآف غالانت)"؛ حسب ما ورد في موقع "واينت" الإلكتروني.

وأضاف مسؤول سياسي أن "منفذ عملية الدهس جرى تسريحه بالأمس من مستشفى الأمراض النفسية، فيما أن المنزل الذي طالب نتنياهو بهدمه ليس بملكيته".

وقتل مستوطنين اثنين، مساء اليوم الجمعة، وأصيب 7 أخرين بين متوسطة وخطيرة في القدس المحتلة، في عملية فدائية نفذها المقدسي حسين قراقع (31 عاما) من سكان العيسوية شرقي القدس المحتلة.







