الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد الأسير أحمد أبو علي

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيد الأسير أحمد أبو علي (48 عاماً)، من مدينة يطا بالخليل، الذي ارتقى شهيداً نتيجة لجريمة القتل البطيء في سجن النقب الصهيوني.

وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن جريمة الإعدام البطيء التي تنتهجها إدارة السجون بحق أسرانا خطيرة، وهي استمرار لجرائم الاحتلال بحق شعبنا واستجابة مباشرة لقرارات حكومة الاحتلال الفاشية التي تتحمل مسؤوليتها كاملة عما يجري من ظلم بالأسرى والمعتقلين.

وطالبت المؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة أخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن أسرانا ومقاضاة الاحتلال على جرائمه البشعة والمستمرة، داعية إلى حشد كل الجهود والطاقات للدفاع عن قضية الأسرى ومعاناتهم.

وقدمت الحركة التعازي لعائلة الشهيد الكريمة وعموم أهالي خليل الرحمن، موجهة التحية لأسرانا البواسل القابضين على الجمر.

وشددت: "نعاهدهم على مواصلة العمل بكل إمكانية لتحريرهم، واستعادة حقوقنا المسلوبة وتطهير مقدساتنا".