اشتية يحمّل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي

حمّل محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أحمد أبو علي، داعيا الصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى والأطفال والنساء.

ونعى اشتية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى شعبنا في الوطن والشتات وإلى الحركة الأسيرة، الأسير الشهيد أبو علي، مشيرا إلى أنه قضى جراء سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبنائنا وبناتنا في معتقلات الاحتلال.

وقدم اشتية التعازي من ذوي الشهيد ومن الحركة الأسيرة بهذا الفقد الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وحسب نادي الأسير، فإن الأسير أبو علي، سُجن عام 2012، والمحكوم بالسّجن 12 عامًا والأب لتسعة أبناء، وتبقى نحو عامين على موعد الإفراج عنه، قد عانى على مدار هذه السّنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسُكري، إضافة إلى معاناته من السُمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحيّ، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده اليوم.

والشهيد أبو علي هو الشقيق الوحيد لسبع أخوات، وخلال أسره توفي والديه وحرم من وداعهما.

والجدير بالذكر، أن الأسير أبو علي من مدينة يطا جنوب الخليل استشهد، فجر الجمعة، في مستشفى (سوروكا) في بئر السبع، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي وتلكؤ الاحتلال في علاج الأسرى بالسجون خاصة المرضى.