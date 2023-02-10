خلافات داخل الاحتلال حول شن عملية عسكرية شرق القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:17 م
10 فبراير 2023
ضباط بالجيش الاسرائيلي
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أثارت تصريحات أصدرها المتطرف ايتمار بن غفير حول شن عملية عسكرية شرق القدس خلافات لدى الاحتلال.

و كانت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أفادت بأن بن غفير اصدر تعليماته للشرطة بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في شرق القدس ابتداء من يوم الأحد.

و من جهته قال مسؤول إسرائيلي كبير لـ المراسل السياسي الموثوق باراك رافيد إن قرارات خاصة بعملية مثل "السور الواقي2" لا يتخذها هذا الوزير وذاك بتصريح من رصيف ما.

و أوضح ان نتنياهو سيتخذ قراراً بشأن أي عملية بعد إجراء مناقشة أمنية مع الجهات المختصة.

و أشار الى أن نتنياهو لا يرى أن هناك ضرورة لاتخاذ عقوبات جماعية خاصة في ظل الجهود لتهدئة الأوضاع قبل شهر رمضان و"عيد الفصح اليهودي".

و بدوره قال مسؤول سياسي إسرائيلي لـ "ريشت كان": "لم نناقش في الكابنيت ما أعلن عنه بن غفير".

و قال: "يجب على بن غفير تقديم إيضاحات حول ما يتحدث به إعلاميًا".

 و تابع يقول: "لا يمكن اتخاذ قرار بتنفيذ عملية السور الواقي 1 و2 و3 و 4 من خلال تصريح من مكان الهجوم".

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