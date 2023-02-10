حركة الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد قراقع منفذ عملية الدهس بالقدس المحتلة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل المقدسي حسين خالد قراقع (31 عاماً)، من بلدة العيساوية، منفذ عملية الدهس البطولية قرب مستوطنة "رامات" بالقدس المحتلة، والتي أدت لعديد القتلى والإصابات في صفوف المتطرفين الصهاينة.

و أكدت الحكة في بيان لها عصر اليوم الجمعة أن هذه العملية المباركة التي شفت صدور شعبنا، جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها استشهاد الأسير أحمد أبو علي في سجن النقب، وترسل من غضب، أن رد شعبنا مستمر ومقاومته متواصلة رغم حجم التضحيات.

و أضافت الحركة في بيانها: "نترحم على روح الشهيد الشجاعة، ونشيد بعموم أهلنا المرابطين في القدس وأكنافها، الذين يثأرون لدماء الشهداء كلما أوغل المحتل في إرهابه، ونعاهد شعبنا على بقاء المقاومة طريقاً واحداً لتحرير الأرض والمقدسات، وتلقين العدو دروساً في الثأر والانتقام."