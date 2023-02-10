الاحتلال ينقل جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي الى معهد "أبو كبير"

أكدت هيئة شؤون الأسرى و المحررين بأن سلطات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد الأسير، أحمد أبو علي من "مستشفى سوروكا" الى معهد الطب العدلي في أبو كبير".

و أفاد محامي هيئة شؤون الاسرى كريم عجوة أن سلطات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد أبو علي الى الطب العدلي، بعد أن أعلن عن استشهاده نتيجة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

والأسير الشهيد أبو علي، 48 عاماً معتقل منذ عام 2012، ومحكوم بالسجن 12 عاما، وأب لتسعة أبناء، وتبقى نحو عامين على موعد الإفراج عنه، وهو الشقيق الوحيد لسبع أخوات، وخلال أسره توفي والديه وحرم من وداعهما.

و عانى أبو علي على مدار سنوات سجنه من أمراض عديدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسكري، إضافة إلى معاناته من السمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحي، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده.