فصائل المقاومة تشيد بعملية الدهس بالقدس و تؤكد أنها رد مباشر على جرائم الاحتلال

أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية الدهس البطولية التي وقعت في القدس المحتلة، مؤكدة أن العملية تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

و قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن العملية البطولية التي وقعت في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر.

وأضاف قاسم أن عملية القدس تؤكد من جديد بأن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة سيواصلون التصدي للاحتلال حتى كنسه عن أرضنا، وأنه لا مجال للالتفاف على ثورة الشعب الفلسطيني.

و أكد أن الضربات المتتالية للاحتلال من قبل الشباب الثائر دليل واضح بأن الشعب الفلسطيني لا يخشى كل القرارات الصهيونية الفاشية لا توف ثورة الشعب، وهي أكبر بكثير من أن يلتف عليها أي أحد.

و أشار قاسم الى أن على الاحتلال أن يعرف بأن لكل فعل رد فعل، ولكل جريمة يرتكبها بحق شعبنا لها رد مناسب في الميدان.

بدورها أشادت الجبهة الشعبية بالعملية، معتبرة أنها تجسيدٌ لإرادة شعبنا في الاستمرار بمواجهة العدو، ومعاقبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا.

ورأت الشعبيّة، أنّ التصعيد الصهيوني في القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يواجه الا بتصعيد المقاومة ولن يستطيع الاحتلال رغم كل إجراءاته وتأهبه الأمني وقف المد الثوري لشعبنا أو السيطرة عليه، وأننا مستمرون في نضالنا حتى تحقيق أهدافنا في الحرية والاستقلال.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ شعبنا سيواصل تصعيد الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في كلّ مكان، وهو قادر على إفشال كل المخططات التي تستهدف تصفية حقوقنا أو مقدساتنا.

كما باركت لجان المقاومة عملية الدهس البطولية في القدس المحتلة، و اعتبرت أنها الرد المباشر على جرائم العدو الصهيوني ومجازره في أريحا وجنين وكل شبر من ارض فلسطين المباركة وضربة جديدة وقوية للمنظومة الأمنية والعسكرية لكيان العدو الصهيوني .

و أكدت اللجان بأن عملية القدس البطولية رسالة للعدو الصهيوني بان الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يمكن ابدا ان يتراجعا ولا يمكن لاحد ثنيهما وكسر عزيمتهما وإرادتهما الصلبة وأنه سيواصل ثورته ومقاومته حتى كنسه عن كل تراب فلسطين.

عملية القدس تؤكد أن بنادق مقاومينا وثوارنا ستظل مشرعة وستبقى وصايا الشهداء في قلوب كل الأحرار والثوار من أبناء شعبنا الأبي المقاوم.

و لفتت الى أن هذه العملية البطولية تؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على ملاحقة العدو الصهيوني وهزيمته في كل زمان مكان على أرض فلسطين المحتلة، وأنه لا يوجد أمان للعدو على أي بقعة تراب من أرضنا .

و دعت لجان المقاومة أبناء شعبنا وشبابه الثائر ومقاوميه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة للاشتباك والمواجهة الشاملة مع جيش العدو الصهيوني وقطعان المستوطنين المجرمين حتى كنسهم عن أرضنا ومقدساتنا.

و بدورها هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا الفلسطيني بعملية الدهس البطولية في قلب القدس المحتلة التي نفذها أحد المقاومين الأبطال وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المستوطنين.

ونعت الجبهة إلى جماهير شعبنا منفذ عملية القدس البطولية، مشددةً أن العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم وتأكيد على خيار شعبنا الثابت في مقاومة الاحتلال ومطاردة المستوطنين حتى رحيل آخر جندي ومستوطن إسرائيلي عن أرضنا الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وجددت الجبهة دعوتها لتحصين المقاومة الشعبية الباسلة والشاملة بتأطيرها وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وتطوير أساليبها وأدواتها النضالية على طريق التحول إلى انتفاضة شاملة تمهد لعصيان وطني، وضرورة الشروع الفوري بتطبيق قرار وقف التنسيق الأمني واستكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي.