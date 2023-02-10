المتطرف بن غفير يدعو لإقرار عقوبة الاعدام على منفذي العمليات الفدائية

دعا ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" بحكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الجمعة لإقرار عقوبة الاعدام على منفذي العمليات الفدائية.

و شكر بن غفير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تبني سياسته لإغلاق منزل المنفذ في أسرع وقت ممكن.

و قال: "أصدرت تعليماتي للشرطة بوضع حواجز حول العيسوية واعتقال واحد تلو الآخر ووقف أي مركبة، كنت أرغب في فرض إغلاق كامل ولكن هناك قانون".

و تابع يقول: "أسعى لإقرار عقوبة الإعدام على المنفذين، وفي الأسبوع المقبل أجري مناقشة حول قانون السلاح، يجب أن نتصرف بحزم لحماية المستوطنين".