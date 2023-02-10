المتطرف بن غفير يدعو لإقرار عقوبة الاعدام على منفذي العمليات الفدائية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:28 م
10 فبراير 2023
إيتمار بن غفير.
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دعا ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" بحكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الجمعة لإقرار عقوبة الاعدام على منفذي العمليات الفدائية.

و شكر بن غفير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تبني سياسته لإغلاق منزل المنفذ في أسرع وقت ممكن.

و قال: "أصدرت تعليماتي للشرطة بوضع حواجز حول العيسوية واعتقال واحد تلو الآخر ووقف أي مركبة، كنت أرغب في فرض إغلاق كامل ولكن هناك قانون".

و تابع يقول: "أسعى لإقرار عقوبة الإعدام على المنفذين، وفي الأسبوع المقبل أجري مناقشة حول قانون السلاح، يجب أن نتصرف بحزم لحماية المستوطنين".

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