القيادي المدلل: عملية الدهس بالقدس تشكل صفعة جديدة للمتطرف "بن غفير"

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل أن عملية الدهس التي وقعت بالقدس اليوم الجمعة، تشكل صفعة جديدة يتلقاها ما يسمى بـ "وزير الامن الصهيوني"، المتطرف بن عفير.

و قال المدلل في تعقيبه على العملية: "إن عملية القدس رسالة واضحة للاحتلال كلما تصاعدت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال كلما تصاعدت المقاومة اكثر واكثر" .

و أشار الى أن هذه العملية تأتى في سياقها الطبيعي للرد على جرائم الاحتلال، لافتاً الى أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني لردع جرائم الاحتلال وعليه ان يتوقع الاسوأ.

و تابع يقول: " لن يُعدم الشعب الفلسطيني خياراته وأدواته من أجل مقاومة الاحتلال صواريخ ورصاص وبنادق وطعن ودهس وغيرها من ادوات المقاومة" .

و اعتبر المدلل العملية بأنها ضربة قوية جديدة للمنظومة الامنية والعسكرية الصهيونية واختراق لهذا الكيان الهش بجيشه المدجج الذى لم يستطع حماية الكيان .

و أضاف: "هؤلاء الشباب الثائر فاجأوا الاحتلال بهذا العنفوان واندفاعة المقاومة التي لا تنضب بل ان الدماء الطاهرة الزكية التي تسفح في ازقة فلسطين هي التي تتحرك في شرايين هؤلاء الشباب ليزدادوا ثورة واشتعالا ".