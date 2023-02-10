ارتفاع عدد قتلى الزلازل في تركيا و سوريا الى أكثر من 22 ألفاً

ارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى أكثر من 18 ألف قتيل، فيما تجاوز عدد القتلى في سورية 3400، وذلك فيما يتراجع الأمل بالعثور على أحياء.

و يتراجع الأمل بالعثور على أحياء، اليوم الجمعة، في تركيا وسورية بعد أكثر من مئة ساعة على الزلزال العنيف الذي أسفر عن مصرع أكثر من 21700 شخص، في إحدى أسوأ الكوارث في المنطقة منذ قرن.

وعلى جانبي الحدود، تهدمت آلاف المساكن. وتضاعف فرق الإنقاذ والإغاثة الجهود، بحثا عن ناجين رغم انقضاء الساعات الاثنين والسبعين الأولى الحيوية، فيما يزيد البرد الصقيعي من صعوبات الوضع.

ويتابع السكان المضطرون إلى المبيت في خيام أو سيارات وهم يبكون عمل المسعفين الذين يحاولون تحديد مكان ناجين محتملين بواسطة مسيّرات وكاميرات كشف تعمل بالطاقة الحرارية.