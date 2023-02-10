الجهاد الإسلامي: عملية القدس تؤكد أن شعبنا ماضٍ في مقاومة الاحتلال حتى زواله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:28 م
10 فبراير 2023
القيادي طارق عز الدين.
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باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية القدس البطولية والتي نفذها فدائي فلسطيني في هذا اليوم المبارك.

و أكد الناطق باسم الحركة، طارق عز الدين أن عملية القدس الفدائية في مدينة القدس، تؤكد مرة تلو الأخرى أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مقاومته للاحتلال حتى زواله واقتلاعه عن أرضنا.

و قال عز الدين: "إن مدينة القدس عنواناً للصمود والتحدي وما عملية اليوم البطولية إلا استمرار لنهج المقاومة الأصيل للنيل من هذا المحتل المجرم."

و لفت الى أن هذه العملية النوعية البطولية بنتائجها المباركة، تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا ولتقول للاحتلال لن تنعم بالأمن على أرض فلسطين التاريخية.

و وجه عز الدين التحية لروح منفذ العملية، الفدائي البطل الذي أثلج صدور شعبنا وانتقم من هذا الاحتلال بعد اغتياله أبطال السرايا والقسام في مخيم عقبة جبر البطل.

 

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