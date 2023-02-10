الرئيس الأسد خلال تفقد أضرار الزلزال: أعد السوريين أن أعمل دون توقف بقدر المستطاع

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال تفقده أضرار الزلزال في مدينة حلب، اليوم الجمعة 10-2-2023، أنه يعد السوريين أن يعمل دون توقف.

وشدد الرئيس الأسد على أن "السوريين يفعلون لا يتحدثون، وأنهم عندما يريدون أن يعطوا رسائل يمكن أخذها على مرار 12 عاماً من الصمود والمواجهة والتمسك بالقيم والمبادئ والسيادة وهذا أبلغ من أي كلام."

وأضاف الرئيس الأسد من أحد أحياء مدينة حلب المتضررة جراء الزلزال: "أعد السوريين أن اعمل دون توقف بقدر المستطاع".

وأجرى الرئيس الأسد زيارته إلى حلب للوقوف ومعاينة حجم الأضرار التي حلت بالمدينة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الفائت.

وفي وقت سابق، تفقد الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد صباح اليوم الجمعة، جرحى الزلزال في مستشفى حلب الجامعي للإطمئنان على أوضاعهم ومعاينة الأوضاع في مدينة حلب وذلك بعد الكارثة الكبيرة التي حلت على البلاد.

ونشر موقع الرئاسة السورية صوراً من تفقد الرئيس السوري وزوجته للجرحى في مستشفى حلب الجامعي.

وارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا إلى 3317 قتيلا و5245 إصابة، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الإثنين الفائت وتسبب بكارثة إنسانية.

ومن ناحيته، أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش مساء الخميس، إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1347 وفاة و2295 إصابة".

جدير ذكره أنه، فجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.