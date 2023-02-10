سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:26 ص
10 فبراير 2023
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21
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سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على الأسعار الجديدة فيما يتعلق بالمعدن الأصفر في التعاملات بالأسواق وكل ما عليكم الآن هو متابعة السطور حتى النهاية .

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023

سعر غرام الذهب في دمشق اليوم ، شراء: 383,000 ، مبيع: 388,000 .

سعر غرام الذهب في حلب اليوم ، شراء: 383,000 ، مبيع: 388,000 .

سعر غرام الذهب في ادلب اليوم ، شراء : 383,000 ، مبيع : 386,000 .

سعر غرام الذهب في الحسكة اليوم ، شراء : 389,000 ، مبيع : 391,000 .

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة     سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24  بيع 420,571 شراء 420,000

عيار 22  بيع 385,524 شراء 385,000

عيار 21  بيع 368,000 شراء 367,500

عيار 18  بيع 315,429 شراء 315,000

عيار 14  بيع 245,333 شراء 245,000

عيار 12  بيع 210,286 شراء 210,000

الاونصة  بيع 13,079,771 شراء 13,062,000

الجنيه الذهب         بيع 2,944,000 شراء 2,940,000

الكيلو      بيع 420,571,429 شراء 420,000,000

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 18

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة     ليرة سورية           دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24          151,032 ليرة     $60.11

سعر الذهب عيار 22           138,447 ليرة     $55.10

اسعار الذهب عيار 21          132,156 ليرة     $52.60

اسعار الذهب عيار 18          113,276 ليرة     $45.09

سعر الذهب عيار 14           88,102 ليرة       $35.07

سعر الذهب عيار 12           75,516 ليرة       $30.06

اسعار أوقية الذهب  4,697,086 ليرة  $1,870

اسعار جنيه الذهب   1,057,247 ليرة  $420.80

اسعار كيلو الذهب   151,031,706 ليرة          $60,113

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 24

ولقد سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية التالي:

اليوم       عيار 24  عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

9 فبراير  150,356           131,565           112,769           87,708 75,178

8 فبراير  151,535           132,596           113,653           88,396 75,767

7 فبراير  151,171           132,278           113,380           88,184 75,586

6 فبراير  151,055           132,176           113,293           88,116 75,527

5 فبراير  150,651           131,823           112,990           87,880 75,325

4 فبراير  150,667           131,837           113,002           87,889 75,333

3 فبراير  150,712           131,876           113,036           87,916 75,356

2 فبراير  154,501           135,191           115,877           90,126 77,250

1 فبراير  157,812           138,088           118,361           92,057 78,906

31 يناير  155,796           136,325           116,849           90,881 77,898

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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