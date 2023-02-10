سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على الأسعار الجديدة فيما يتعلق بالمعدن الأصفر في التعاملات بالأسواق وكل ما عليكم الآن هو متابعة السطور حتى النهاية .

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023

سعر غرام الذهب في دمشق اليوم ، شراء: 383,000 ، مبيع: 388,000 .

سعر غرام الذهب في حلب اليوم ، شراء: 383,000 ، مبيع: 388,000 .

سعر غرام الذهب في ادلب اليوم ، شراء : 383,000 ، مبيع : 386,000 .

سعر غرام الذهب في الحسكة اليوم ، شراء : 389,000 ، مبيع : 391,000 .

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 420,571 شراء 420,000

عيار 22 بيع 385,524 شراء 385,000

عيار 21 بيع 368,000 شراء 367,500

عيار 18 بيع 315,429 شراء 315,000

عيار 14 بيع 245,333 شراء 245,000

عيار 12 بيع 210,286 شراء 210,000

الاونصة بيع 13,079,771 شراء 13,062,000

الجنيه الذهب بيع 2,944,000 شراء 2,940,000

الكيلو بيع 420,571,429 شراء 420,000,000

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 18

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 151,032 ليرة $60.11

سعر الذهب عيار 22 138,447 ليرة $55.10

اسعار الذهب عيار 21 132,156 ليرة $52.60

اسعار الذهب عيار 18 113,276 ليرة $45.09

سعر الذهب عيار 14 88,102 ليرة $35.07

سعر الذهب عيار 12 75,516 ليرة $30.06

اسعار أوقية الذهب 4,697,086 ليرة $1,870

اسعار جنيه الذهب 1,057,247 ليرة $420.80

اسعار كيلو الذهب 151,031,706 ليرة $60,113

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 24

ولقد سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 فبراير 150,356 131,565 112,769 87,708 75,178

8 فبراير 151,535 132,596 113,653 88,396 75,767

7 فبراير 151,171 132,278 113,380 88,184 75,586

6 فبراير 151,055 132,176 113,293 88,116 75,527

5 فبراير 150,651 131,823 112,990 87,880 75,325

4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .