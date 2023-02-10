ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لنحو 22 ألفاً

واصلت فرق الإنقاذ في كل من سوريا وتركيا، اليوم الجمعة 10-2-2023، عمليات البحث لإنقاذ العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة، عقب مرور أيام على الزلزال الذي ضرب البلدين، الإثنين الماضي.

وبالرغم من مرور ساعات طويلة على الزلزال نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج عدد من العالقين من تحت الأنقاض.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، صباح اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 18,342.

وقالت إدارة الكوارث: "إنه جرى تسجيل 1509 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد، يوم الإثنين الماضي".

ومن جانبهم، أعلن مسؤولون ومسعفون، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أن 17,674 شخصا لاقوا مصرعهم في تركيا، و3,377 في سوريا، لترتفع الحصيلة المؤكدة إلى 21,051 قتيلا.

أما في سوريا، أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ارتفاع عدد القتلى الكلي للزلزال في سوريا إلى نحو 3,377 قتيلا.

وبدوره، أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، مساء أمس الخميس، ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 17 ألفا و674 شخصا في تركيا.

وقال أوقطاي خلال مؤتمر صحفي من مقر وكالة الطوارئ والكوارث التركية بأنقرة:" أن عدد إصابات الزلزال ارتفع إلى 72 ألفا و879".

وأضاف أوقاطي :"أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتي كليس وشانلي أورفا، في حين اكتملت إلى حد كبير في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية".

وأشار إلى وجود 29 ألفا و622 عنصر بحث وإنقاذ، بينهم 6 آلاف و479 قدموا من 75 دولة، يواصلون العمل في الوقت الحالي. وتوجه بالشكر للدول التي أرسلت فرق بحث وإنقاذ.

جدير ذكره أنه فجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.