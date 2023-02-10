الخارجية تطالب بتحقيق دولي بجريمة استشهاد الأسير أبو علي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان، اليوم الجمعة 10-2-2023، بالتحقيق بجريمة استشهاد الأسير أحمد بدر عبد الله أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا جنوب الخليل، جراء الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وكشف ملابساتها.

وحملت الخارجية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي، معتبرةً أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الاممية المختصة، بما فيها مجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال.

ودعت الخارجية لضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف والافراج الفوري عنهم.