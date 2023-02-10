تحديث: أبرز المعطيات حول الأسرى في سجون الاحتلال

ذكر نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الجمعة 10-2-2023، أبرز المعطيات الجديدة حول الأسرى في سجون الاحتلال، والتي جاءت كما يلي:

•(4780) أسير/ة يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق.

•(29) أسيرة يقبعن في سجن "الدامون".

•(160) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).

•(915) معتقًلا إداريًا في سجون الاحتلال بينهم 5 أطفال، وأسيرة.

•الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو:

عددهم (23) أسيراً، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك (11) أسيرًا من المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل (أوسلو) وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل.

•عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد:

(553) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.

•باستشهاد الأسير أحمد أبو علي : فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة: بلغ (235) شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

•الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم:

(12) أسيرا،ً قبل استشهاد الأسير أحمد أبو علي وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد العام 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى خلال عام 2022 في مستشفيات الاحتلال، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد، الذي استشهد في كانون الأول 2022، والمعتقل وديع أبو رموز والذي ارتقى في كانون الثاني 2023.