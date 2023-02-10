نادي الأسير: الحركة الأسيرة تعلن حــالة الاستنفـــــــار والحداد لمدة ثلاثة أيام

أكد نادي الأسير، صباح اليوم الجمعة 10-2-2023، أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أعلنت حالة الاستنفار والحداد لمدة ثلاثة أيام، على روح رفيقهم الشهيد أحمد ابو علي الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي.

وقال نادي الأسير في تصريح مقتضب:" الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تعلن حالة الاستنفار والحداد لمدة ثلاثة أيام، على روح رفيقهم الشهيد أحمد ابو علي، الذي ارتقى صباح اليوم، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)"

وأضاف نادي الأسير:" إدارة السجون تواصل إغلاق الأقسام في سجن (النقب) منذ صباح اليوم، حيث كان يقبع الشهيد الأسير أحمد ابو علي، قبل نقله إلى المستشفى، واستشهاده صباح اليوم".