أعداد كبيرة من المصلين يؤدون الفجر في المسجد الأقصى

أدى عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 10-2-2023، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم، حيث وصل المواطنين من مختلف مناطق الضفة والداخل االمحتلين.

ودعت أمس الهيئات المقدسية لضرورة شد الرحال والرباط وأداء الصلوات في المسجد الأقصى لمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى في ظل دعوات قادة المستوطنين لاقتحامه.

وبشكل يومي يقوم الاحتلال ومستوطنيه باقتحام الأقصى وأداء طقوس تلمودية، فيما تعتدي قوات الاحتلال بشكل دائم على المرابطين في المسجد الأقصى.