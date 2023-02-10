ذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة 10-2-2023، بعض المعلومات المتوفرة عن الأسير البطل أحمد أبو علي من دورا بالخليل والذي استشهد فجر اليوم في مستشفى "سوروكا" الصهيوني؛ جراء سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء" التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى الأبطال.

من هو الأســـــير أحمد أبو علــــي؟

- أحمد بدر عبد الله أبو علي

- وهو من مدينــة يطـا/ الخليل

- تاريخ الميلاد : 1975/6/20

- تاريخ الاعتقال : 2012/11/26

- الحالة الاجتماعية : متزوج

- عدد الابناء : 9 أبناء

- الحكم : 12 عامًا

- مكان الاعتقال: سجن النقب الصحراوي

- الوضع الصحي: يعاني من مشاكل حادة في القلب، مصاب بالسكري، والضغط بشكل مزمن.

- عن عائلته: هو الشقيق الوحيد لسبع أخوات، وخلال أسره توفيا والديه، وحرم من وداعمها.