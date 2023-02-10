الزعانين: الاحتلال يطبق سياسة إعدام الأسرى التي طالب بها المجرم بن غفير

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أ. تامر الزعانين، صباح اليوم الجمعة 10-2-2023، أن الاحتلال يطبق سياسة إعدام الأسرى التي طالب بها المجرم إيتمار بن غفير من خلال الإهمال الطبي.

وقال الزعانين في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤلية الكاملة باستشهاد الأسير أحمد أبو علي الذي مارس عليه جريمة الإهمال الطبي، مشيراً إلى أن استشهاد الأسير أبو علي جاء نتيجة سياسية الإهمال الطبي والقتل العمد الذي تنتهجه الحكومة الصهيونية".

وأشار إلى أنه وباستشهاد الأسير أحمد أبو علي داخل ما يسمى مستشفى "سوروكا" والمماطلة في علاجه ترتفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدًا، بينهم 75 أسيرًا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي منذ العام 1967م.

وطالب الزعانين، المؤسسات الدولية والإنسانية وخاصة منظمة الصحة العالمية التدخل والإطلاع على أوضاع الأسرى وخاصة المرضى منهم.

وإليكم نص التصريح:

غزة/ مهجة القدس:

صرح الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ الأستاذ تامر الزعانين اليوم الجمعة؛ تعقيبًا على استشهاد الأسير أحمد أبو علي:

▪ استشهاد الأسير أحمد أبو علي جاء نتيجة سياسية الإهمال الطبي والقتل العمد الذي تنتهجه الحكومة الصهيونية.

▪ الإحتلال يطبق سياسة إعدام الأسرى التي طالب بها المجرم إيتمار بن غفير من خلال الإهمال الطبي.

▪ باستشهاد الأسير أحمد أبو علي داخل ما يسمى مستشفى سوروكا والتماطل في علاجه ترتفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدًا، بينهم 75 أسيرًا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي منذ العام 1967م.

▪ نطالب المؤسسات الدولية والإنسانية وخاصة منظمة الصحة العالمية التدخل والإطلاع على أوضاع الأسرى وخاصة المرضى منهم.

▪الإحتلال الصهيوني يتحمل المسؤلية الكاملة باستشهاد الأسير أحمد أبو علي الذي مارس عليه جريمة الإهمال الطبي.

الدائرة الإعلامية

10/02/2023م