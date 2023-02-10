الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص ويعتقل آخر خلال اقتحام جنين

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، واعتقل آخر، فجر اليوم الجمعة 10-2-2023، خلال اقتحامها للحي الشرفي بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي بالفخذ أطلقه عليه جنود الاحتلال في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، ونقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، حيث شهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

جاء ذلك في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال لمنطقة الحي الشرقي في جنين فجر اليوم، واعتقال الاحتلال الشاب وقاص عدنان سباعنة، بعد مداهمة منزل ذويه.

ويُشار إلى أنه كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين في وقت سابق، وخاصة الحي الشرقي، وحي الألمانية، وسبق الاقتحام تسلل لوحدات الاحتلال الخاصة، التي حولت عدة منازل واسطح العمارات إلى نقاط عسكرية.