بالفيديو انـــدلاع مواجهـــات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله

اندلعت مواجهات، فجر اليوم الجمعة ١٠-٢-٢٠٢٣، بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وافادت مصادر محلية، بان عشرات الشبان تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وشنت حملة مداهمات واعتقالات، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

واوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير بلال البرغوثي في بلدة بيت ريما غرب رام الله والذي تم اعتقاله قبل عدة أيام ولا يزال في سجون الاحتلال.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وهو أحمد حسام الريماوي (٢١ عاما) عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه.