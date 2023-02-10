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اندلاع مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:44 ص
10 فبراير 2023
اندلاع مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
يتبع...
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