اندلاع مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:44 ص
10 فبراير 2023
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اندلاع مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

يتبع...

 

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