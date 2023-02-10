القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم الجمعة 10-2-2023

شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات في الأسواق المحلية بقاطع غزة، اليوم الجمعة 10-2-2023، ارتفاعاً وخاصة البندورة والخيار، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاعهما.

ونحرص بشكل يومي في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم القائمة المحدثة لهذه الأسعار، حيث المواطنين ويتابعونها باستمرار.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 10-2-2023، كما يلي: