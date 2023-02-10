صعود أسعار صرف الدولار في الأسواق اليوم الجمعة 10-2-2023

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية في الأسواق الفلسطينية، اليوم الجمعة 10-2-2023، صعوداً جديداً في أعقاب الارتفاع الذي حصل على تداولاته أمس الخميس.

ونحرص بشكل يومي في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نقدم للمتابعين أسعار الدولار والعملات الرئيسية وكافة التحديثات التي تطرأ على أسعارها في الأسواق المحلية والعالمية؛ لأهميتها للكثير من المتابعين والتجار.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 10-2-2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.50

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.93

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.76

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.11