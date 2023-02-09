سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه السطور أسعار الذهب في هذه البلاد التي شهدت أمس ارتفاعا طفيفا في التعاملات الفورية بالأسواق وهذه الأسعار ترتفع وتنخفض بين كل اربع وعشرون ساعة لعوامل عدة منها رفع الفائدة على الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي وغيرها ويمكن لكم الان بعد هذه المقدمة من الوصول إلى التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الامر وهو التالي :

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 10-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 24 عند مستوى 42.45 دينار $59.84

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 22 عند مستوى 38.91 دينار $54.86

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21 عند مستوى 37.15 دينار $52.36

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 18 عند مستوى 31.84 دينار $44.88

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 14 عند مستوى 24.76 دينار $34.91

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 12 عند مستوى 21.23 دينار $29.92

اسعار أوقية الذهب اليوم في الأردن وبلغت عند مستوى 1,320 دينار $1,861

اسعار جنيه الذهب اليوم في الأردن وبلغت عند مستوى 297.17 دينار $418.91

أسعار كيلو الذهب اليوم في الأردن وبلغت عند مستوى 42,452 دينار $59,842

سعر الذهب في الاردن اليوم عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 فبراير 42.79 37.44 32.09 24.96 21.39

7 فبراير 42.68 37.35 32.01 24.90 21.34

6 فبراير 42.66 37.33 31.99 24.88 21.33

5 فبراير 42.55 37.23 31.91 24.82 21.27

4 فبراير 42.55 37.23 31.91 24.82 21.27

3 فبراير 42.55 37.23 31.92 24.82 21.28

2 فبراير 43.62 38.17 32.72 25.45 21.81

1 فبراير 44.56 38.99 33.42 25.99 22.28

31 يناير 44.00 38.50 33.00 25.66 22.00

30 يناير 43.85 38.37 32.89 25.58 21.92

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية على شرح نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .