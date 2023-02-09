سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وكالعادة قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة حول الأسعار الجديدة لعيارات الذهب خلال التعاملات في الأسواق ونشير إلى أن خبراء اقتصاديون قد توقعوا في وقت سابق زيادة أسعار الذهب بقيمة 1000 جنيه في جرام الذهب خلال 7 أشهر كما ونشرنا هذه السطور على صفحاتنا على مواقعنا التواصل الاجتماعي حيث جاءت تفاصيله على النحو التالي :

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 24 عند مستوى بيع 1,966 شراء 1,977 جنيه

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 22 عند مستوى بيع 1,802 شراء 1,812 جنيه

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 21 عند مستوى بيع 1,720 شراء 1,730 جنيه

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 18 عند مستوى بيع 1,474 شراء 1,483 جنيه

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 14 عند مستوى بيع 1,147 شراء 1,153 جنيه

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 12 عند مستوى بيع 983 شراء 989 جنيه

الاونصة بيع 61,134 شراء 61,489

الجنيه الذهب بيع 13,760 شراء 13,840

الكيلو بيع 1,965,714 شراء 1,977,143

سعر الذهب في مصر اليوم 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,825 جنيه $59.84

سعر الذهب عيار 22 1,673 جنيه $54.86

اسعار الذهب عيار 21 1,597 جنيه $52.36

اسعار الذهب عيار 18 1,369 جنيه $44.88

سعر الذهب عيار 14 1,065 جنيه $34.91

سعر الذهب عيار 12 912.68 جنيه $29.92

سعر الذهب عيار 9 684.51 جنيه $22.44

اسعار أوقية الذهب 56,768 جنيه $1,861

اسعار جنيه الذهب 12,778 جنيه $418.91

اسعار كيلو الذهب 1,825,352 جنيه $59,842

اسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 فبراير 1,832 1,603 1,374 1,069 915.86

7 فبراير 1,823 1,595 1,367 1,063 911.36

6 فبراير 1,816 1,589 1,362 1,059 907.80

5 فبراير 1,816 1,589 1,362 1,060 908.18

4 فبراير 1,810 1,583 1,357 1,056 904.80

3 فبراير 1,815 1,589 1,362 1,059 907.72

2 فبراير 1,862 1,629 1,396 1,086 930.92

1 فبراير 1,897 1,660 1,423 1,106 948.39

31 يناير 1,872 1,638 1,404 1,092 935.87

30 يناير 1,860 1,628 1,395 1,085 930.14

وفي أخر سطر من مقالتنا التي شرحنا فيها سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .