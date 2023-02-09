سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 10 فبراير 2023

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار في معاملات اليوم في سوريا، حيث يوجد اهتمام كبير من قبل التجار ورجال الأعمال بالبحث عن سعر الدولار في سوريا، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في سوريا، نحو 7150 ليرة للشراء، و7250 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس، بحسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم الجمعة ؟

وتساوي 100 دولار 715 ألف ليرة سورية (نحو ثلاثة أرباع مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم الجمعة في سوريا في السوق السوداء

تراجع سعر صرف اليورو اليوم الجمعة في سوريا، بالسوق السوداء إلى نحو 7674 ليرة للشراء، و7786 ليرة للبيع، في مقابل 7709 ليرة للشراء، و7822 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم الجمعة في سوريا في السوق السوداء

وثبت سعر صرف الليرة التركية اليوم الجمعة في سوريا لدى السوق السوداء عند مستوى 378 ليرة للشراء، مقابل 385 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.