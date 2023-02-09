سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار في معاملات اليوم في لبنان، حيث يوجد اهتمام كبير من قبل التجار ورجال الأعمال بالبحث عن سعر الدولار في لبنان، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية مستوى 64 ألف ليرة شراء و 63 ألفاً بيعاً مقابل 63 ألفاً و 500 ليرة. الدولار.

سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان سوق السوداء

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة إلى مستوى 64.000 ليرة للشراء، و 63.500 ليرة للبيع مقابل الدولار.

سعر الدولار في صيرفة اليوم الجمعة

وبلغ سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، اليوم الجمعة، إلى 42.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة في لبنان

وسجل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة، إلى مستوى 16.098.22 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0724 دولار أمريكي.