فيديو- تفاصيل حادث معلمات المحاني في الطائف بالسعودية اليوم

تفاصيل حادث معلمات المحاني في الطائف المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 9-2-2023 ، ويبحث مئات الالاف من المواطنين السعوديين عبر محرك جوجل الشهير منذ ساعات عصر اليوم من أجل التعرف على قصة حادث معلمات المحاني الذي خلف عدد من الضحايا ولقد سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على حقيقة ما جرى معهن في هذه المصيبة التي لم تكن على البال وعلى الحسبان ونطلب من حضراتكم بعد ذلك في المواصلة بالمتابعة للوصول إلى النهاية حيث ارفقنا لكم صور وفيديو وهو على النحو التالي :

تفاصيل حادث معلمات المحاني بالسعودية

وجاءت تفاصيل حادث معلمات المحاني في الطائف على النحو التالي: إذ أن وقع حادث التصادم على طريق سريع اثناء توجه معلمتان إلى مقر عملهن بثانوية المحاني شمالي الطائف ما تسبب كل من "سجى القرشي" و "أميرة العتيبي" و سائقهم، و سائق المركبة الأخرى.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى المكان ونقلت الضحايا ، فيما فتحت شرطة المرور تحقيقا في الحادثة لمعرفة ملابساتها .

قصة حادث معلمات المحاني

وبعد صلاة المغرب شيع المئات جثامين الضحايا بعد الصلاة عليهم بجامع عبدالله بن عباس ثم انطلق الموكب إلى مقبرة العباس ، وفيها دفن المتوفون . وبعد ذلك جدد الاهالي بإيجاد حلول عبر تنفيذ ازدواجية للطريق الذي تسبّب في كثيرٍ من الحوادث لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المميتة .

هاشتاق حادث معلمات المحاني

حساب قريش علق : "انتقلت الى رحمة الله الاستاذة سجى بنت محمد بن حماد ال زبن القرشي ومعها زميلتها وسائقها هندي الجنسية اثر حادث مروري على طريق المحاني ".

#حادث_معلمات_المحاني



انتقلت الى رحمة الله الاستاذه سجى بنت محمد بن حماد ال زبن القرشي

ومعها زميلتها وسائقها هندي الجنسية

اثر حادث مروري على طريق المحاني#لايف_قريش#الطائف pic.twitter.com/NQ5lRFGPno — قريش (@QURAISH_1) February 9, 2023

شوق الحرب علق على حادث معلمات المحاني : ما هو الفائدة من تعيين المعلمين والمعلمات خارج منطقتهم ؟ اما تذكروا الحوادث المئساويهة؟ اما تذكروا فقد الأبناء لوالديهم ؟ كيف حال ابنائهم هذه الليلة ؟ اللهم أجبر كسرهم وارحم ذويهم ".

زينب علقت : "الله يرحمهم ويغفر لهم ويتغمدهم بواسع رحمته ..كسر قلبي كم كانوا ينتظرون الوظيفة وسبحان الله ما كملوا سنه الله يتغمدهم بواسع رحمته جبر الله قلب ذويهم وجعل مثواهم الجنة فهم كانوا في طريقهم للعلم واللهم استودعتك نفسي وأختي واللهم لا ترينا بئسا يبكينا في قريب ".

شوق علق على حادث معلمات المحاني : "أكثر شيء مرعب وفقدنا أرواح كثيرة بسبب الاهمال وين الجهات الخاصة عن الموضوع؟ حتى بنات الجامعات يدامون يوميًا من نفس الطريق وسبق وفقدنا ناس نعزها لمتى؟".

سجى علقت : يا لطيف يا رحيم ، ارحم الاستاذة اميرة رحمة واسعه ، اللهم انها كانت مبتسمة وطيبة ، الله انك تعلم اثرها في التعليم وفي كل بذرة خير ، الله ارحم الاستاذة سجى وتقبلها عندك قبولا حسنا ، الهي يا من سمع يعقوب في شكواه فرد يوسف واخاه وارتد النور عيناه ارحمهم ي رب ".