بايدن يوجه تحذيرًا لحكومة نتنياهو..!

كشف الاعلام العبري، مساء اليوم الخميس، أن إدارة بايدن الأمريكية وجهت تحذيرًا للحكومة "الإسرائيلية" التي يترأسها بنيامين نتنياهو .

ووفق موقع "واللاه العبري"، فقد حذّرت إدارة بايدن حكومة نتنياهو من أنها ستتعامل مع أي نقل للسلطات في الضفة الغربية إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كإجراء ضم.

وأضاف الموقع العبري: "هذا ما قاله لموقع والا مسؤولان إسرائيليان وأمريكان كبيران مطلعان على المحادثات بين الأطراف، ومن المتوقع أن يقرر نتنياهو قريبًا ما إذا كان سيتم تطبيق اتفاق الائتلاف وكيفية تطبيقه".

وينص الاتفاق على أن يتولى سموتريتش سلطة تنسيق العمليات في مناطق السلطة والإدارة المدنية، وتتعلق هذه الصلاحيات بشكل أساسي بالمستوطنات ومكانتها. وفق الموقع الإسرائلي