صور- الكشف عن سبب وفاة راشد العويسي وموعد الدفن ويكيبيديا

سبب وفاة راشد العويسي النجم الخليجي وموعد الدفن ويكيبيديا ، اليوم الخميس 9-2-2023 حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر وانستغرام وغيره فيما عم الغم والحزن على جميع متابعيه وافراد عائلته سائلين المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته في حين يسجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث بالآلاف من أجل التعرف التفاصيل التي تمكنكم من معرفة سبب وفاة راشد العويسي وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل التي تتحدث عن هذا النبأ المتصدر لقائمة التريند وهو التالي:

سبب وفاة راشد العويسي في عمان

وعن تفاصيل سبب وفاة راشد العويسي النجم الخليجي فقد جاء على النحو التالي: حيث تعرض لوعكة صحية خطيرة المت به مؤخرا وجعلته يرقد على سرير المرض للأيام بل لأسابيع عدة على سرير المرض إلا أن توفاه الله اليوم .

موعد دفن راشد العويسي

وحتى كتابة فريق فلسطين اليوم هذه المقالة لم يتم الإعلان من عائلته عن موعد دفن راشد العويسي لكنه من المقرر ان يكون خلال اليوم المقبل (الجمعة) ويشارك فيها افراد أسرته واصدقاءه وجيرانه من منزله في سلطنة عمان .

وفاة راشد العويسي

عدي علق :" الله يرحم ويغفر لميتك ويصبركم ويجعل مثواه الجنة يا رب ادعو بالرحم لراشد يا جماعه #البزنس64 ". أما المزن علق : :لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. عظم الله أجركم و غفر لميتكم و جمعكم به ف جنات النعيم".

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره نعزي اخونا محمد العويسي وعائلته وأسرة راشد في وفاة / راشد بن سعيد بن راشد العويسي



رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان 🤲🏻💔!#محمد_العويسي#البزنس65 @al3waisi_93 — احمد الشمري (@ahm7676) February 9, 2023

محمد دبيلل علق : "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره ننعي اخونا محمد العويسي وعائلته وأسرة راشد في وفاة / راشد بن سعيد بن راشد العويسي احسن الله عزاكم وغفرالله لميتكم والهمكم الصبر والسلوان ".

مدرسة سعود بن عزان علقت على وفاة راشد العويسي :"ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم أسرة مدرسة سعود بن عزان البوسعيدي بأحر التعازي وصادق المؤاساة إلى أفراد أسرة سائق الحافلة/ سعيد بن راشد العويسي في وفاة ولده راشد ،تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان ".