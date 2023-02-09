"الجهاد الإسلامي" تنعى الشهيد شريف رباع

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين شريف حسن رباع (22 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص قوات الاحتلال قرب مدخل مخيم الفوار في مدينة الخليل.

ووجهت الجهاد التعازي لعائلة الشهيد وعموم الأهالي في خليل الرحمن، مؤكدة أن جرائم القتل المتعمد بغطاء مفضوح من حكومة الاحتلال الفاشية، ستزيد من إصرار شعبنا وتمسكه بمبادئه.

وشددت الحركة، "مقاومينا الشجعان مستمرون في ضرب العدو وردعه عن جرائمه حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد المواطن شريف حسن رباع (٢٢ عاماً)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال، قرب مدخل مخيم الفوار بمدينة الخليل.