"تواصل وإصلاح الجهاد" ترعى صلحاً عشائرياً في رفح

رعت لجنة التواصل الجماهيري، والإصلاح العشائري لحركة الجهاد الإسلامي- اقليم رفح؛ الخميس، صلحا عشائرياً بين عائلتين كريمتين عائلة أبو حسنة وعائلة برهوم إثر حادث سير.

وحضر الصلح المختار أبو العبد الطهراوي والمختار أبو عامر أبو شباب، وخلف أبو ختلة وأبو عدنان أبو محسن وأبو أنيس عيد وأبو أشرف النيرب وعدد من مخاتير ووجهاء اللجنة.

وقد عفت عائلة أبو حسنة وتنازلت عن حقها من السائق من آل برهوم وقد شكرت لجنة الإصلاح على لسان المختار أبو العبد الطهراوي عائلة أبو حسنة على عفوها وصفحها وتنازلها عن حقها.

وثمنت العائلتين جهود اللجنة على إنجاز الصلح.