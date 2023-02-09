الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

أعلن الـفيفا، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب ومدربة في العالم في 2022.

وومن القائمة النهائية لفئة أفضل مدرب ثلاثة مرشحين، وهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، والإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين.

اختيار سكالوني منطقي للغاية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى لقب بطولة كأس العالم 2022، وتحقيق سلسلة من 36 مباراة متتالية مع "الألبيسيليستي".

كما جاء اختيار أنشيلوتي بعد تحقيقه لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في موسم 2022-23.

فيما اختير غوارديولا بعد نجاحه في قيادة مانشستر سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بأداء مثالي، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما عن فئة أفضل مدربة لعام 2022، فقد كشف "الفيفا" عن ثلاث مرشحات وهن الفرنسية سونيا بومباستور، مدربة فريق سيدات ليون الفرنسي، والسويدية بيا سوندهاجه، مدربة منتخب البرازيل للسيدات، والهولندية سارينا فيمان مدربة منتخب هولندا للسيدات.

وحسب المصادر الاعلامية، سيعلن "الفيفا" عن الفائز بجائزة أفضل مدرب ومدربة خلال حفل سيقام في 27 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.