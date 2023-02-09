شاهد: قصة فصل العامل من مول في قطاع غزة 2023

قصة فصل العامل من مول في قطاع غزة 2023 ، وعلى جميع المنصات الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على منصتي الفيسبوك وتويتر احدث هذا الموضوع ضجة كبيرة بين النشطاء ودفعت آخرين في البحث بشكل متواصل على جوجل الشهير من أجل التعرف على ما جرى مع هذا العامل الذي فصل من عمله من ارباب هذا المول ويعمل 12 ساعة فيما يعاملون زملاءه بالسوء خلال ساعات العمل وكل ما عليكم الان هو المتابعة الكاملة لأخر سطر من أجل التعرف على حقيقة ما يجري داخل السوبر ماركت حيث جاءت هذه المقالة بعد أن رأى فريق فلسطين اليوم الاخباري اهتماما واسعا من المواطنين في التعرف على كامل القصة التي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

قصة فصل العامل من مول في غزة 2023

وتعود قصة فصل العامل من مول في قطاع غزة 2023 على النحو التالي: حيث ذكر العامل في المول أي السوبر الماركت التي يعمل به مع رفقة 139 شخصا على شفتين وهم من خريجين الجامعات على أن صاحبه يعاملهم بقسوة ويمنعهم من فعل أشياء كثيرة في اطار العمل ، منها منع الاكل والحديث مع بعض .

تفاصيل طرد العامل من مول في غزة

ولقد نقلنا لكم رسالة هذا العامل من صفحة الصحفي احمد سعيد الذي نشرها عبر حسابه على الفيسبوك وسط تفاعل كبير من متابعيه وجاءت على النحو الآتي:_

كما وصلني من احد العمال ، انا بعمل ف المول يلي يحكي عنو الشاب ..كلام الشاب صحيح .. بالإضافة لكثير اشياء سيئة يعانوا منها العمال ...اول شيء يكون بعلمك.. يلي يعملوا هناك ومستعبديهم ..90% منهم خريجين ..للي محاسبة واللي تمريض واللي تعليم اساسي ووو الخ .

المول عبارة عن قانون .. ممنوع تأكل ممنوع تحكي مع زميلك حتى باطار العمل ممنوع كلو ممنوع.. المول فيه تقريبا 140 عامل ف الشفتين. تخيل . ويكون الهم حمام واحد فقط لقضاء الحاجة!!!! يعني لما بدك تفوت الحمام لازم تستني دور ولما يشوفوك واقف يعملوا قصة... ثاني شغلة ..بعز البرد والريح والشتاء.. الصلاة ف ممر جنب المول ..مكشوف ومليان مي...يعني تموت من البرد والمطر عشان تصلي.. في مكان فوق مساحة انو نصلي فيها ع باب مكان الادارة ..ممنوع نصلي فيها حتى لو الجو زوابع

ممنوع لو تأكل حبة شكولاتة بقسمك.. ممنوع تحكي. ممنوع تروح الحمام او تصلي ..الا بإذن وتنسيق عالي المستوى اسهل من تنسيق سفر مصر...

لدرجة انو تخيل يوم افتتاح المكان كنا مداومين. من الصبح ال8 ..لنص الليل بعد ال2 ...لا يوجد حكا لنا يعطيكم العافية وضللينا ع لحم بطننا!!!! في يومها قلت اسلك حالي واسد جوعي حتى لو انهم سيئين ..بشتري من مالي الخاص. جبت عصير وجبة شوكولاتة اسند حالي.. ورحت اطلب اذن منه ..انو جعان وبدي اكل ... ماذا رد عليا؟؟؟ يحكي مش وقتها؟؟؟ .

فصل عامل من غزة

ولقد نقلنا لكم بعض من ردود فعل الجمهور على قصة فصل عامل من مول في غزة ، عبر حسابتهم على الفيسبوك ( فيديو قد نزله الصحفي عبد الحميد عبد العاطي) وهي :

كمال الغول علق : "مفيش رحمة ، هؤلاء البعض من أصحاب رؤوس الأموال وكأني بهم ليسوا من بلادنا التي نعرفها ونعرف أهلها !!! ".

يوسف إبراهيم علق : :ملاحظة مجهولة … نسبة كبيرة من اصحاب المولات هم اساساً اصحاب المناصب .. البلد بدها تنظيف بكاز … مطلوب وقفة جادة من الشعب وفقط الشعب لوقف المهزلة ".

باسل صالح علق : " اولا، هناك ٤ ساعات زيادة عن الوقت المحدد كيوم عمل و هو ٨ ساعات حسب القانون. ثانيا من حق العامل اقل شيء ١/٢ ساعة غداء. ثالثا، يجب دفع اجر نصف مضاعف لكل ساعة عمل بعد ٨ ساعات عمل( overtime￼) من وقت استلامه العمل حتى فصله. رابعاً، دفع فارق الاجر لأنه اقل من الحد الادنى للأجور. خامسا محاسبة المول و دفع تعويض عن ما تعرض له هذا العامل من سوء معاملة و اضافة بدل جهد عمل( سخرة)وقوف ١٢ ساعة عمل يوميا بسبب خروج طبيعة العمل عن طاقة التحمل البشري. يجب علينا جميعا احترام اداميتنا لأنه لا احد يحترمها. هذا عمل جماعي لنرتقي لمستوى الحرية و الكرامة و محاربة العبودية و استغلال البشر "