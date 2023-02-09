بالفيديو رونالدو يهز الشباك للمرة الثانية مع النصر السعودي

سجل كريستيانو رونالدو الشباك هدفا للمباراة الثانية تواليا في الدوري السعودي بعدما افتتح التسجيل للنصر أمام الفتح في المباراة التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات المرحلة الـ16.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 21 بتسديدة قوية.

وانضم رونالدو للنصر نهاية العام الماضي بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، أنقذ فريقه الجديد من الخسارة أمام الفتح في المرحلة الماضية من الدوري السعودي بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.