شاهد: قصة دخول امرأتين للمسجد النبوي بلباس غير شرعي

قصة دخول امرأتين لساحات المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بلباس غير مناسب وشرعي ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري وضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الموضوع المثير للجدل في المملكة وعلى المواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر وانستغرام وغيرها حيث رصدنا الآلاف من عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير كما ونشير لكم في السطور التي تلي هذه المقدمة إلى بيان الشؤون العامة للمسجد كما ونقلنا لكم بعض من التعليقات النشطاء على الامر المتصدر لقائمة التريند ، وقبل أن نبدأ في الشرح نريد أن نشير إلى أننا نقوم يوميا في نشر معظم المواضيع الرائجة في الوطن العربي في سلسلة مقالات عدة وعن الباقي فهو .

تفاصيل دخول امرأتين المسجد النبوي بلباس غير مناسب

وتداول نشطاء على التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر سيدتان بلباس غير شرعي دخلتا ساحات المسجد النبوي الشريف وهو ما احدث ضجة واسعة ، فيما كان رجل امني سعودي يحاول اخراجهما من المكان على الفور .

دخول سيدات ساحات المسجد النبوي بلباس غير شرعي

ونواصل معكم تقديم التفاصيل ، إذ أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ، وعبر بيان ، قد اكدا أن دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب كان عن طريق الخطأ.

وأشارت الوكالة ، في بيانها الذي تم توزيعه على وسائل الاعلام المحلية كافة ، إلى أن المختصين قد إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعريفهما برسالة المسجد النبوي. وقد ابديا تفهمها بذلك .

علي الحسني علق : "لاحظوا أن الفتيات المتبرجات هنا، لبسن العباءات بعد أن أمرهم رجل الأمن، كنَّ يحملنها بالحقيبة، هذا يعني أنهن يعرفن القوانين جيدًا.. وهذا دليل على أن الأمر مقصود! ".

قصة دخول امرأتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب

سلطان علق على دخول امرأتين المسجد النبوي بلباس غير مناسب : :بس حبيت أقول.. بالنسبة للحاقدين اللي عاملين حفلة تشكيك في السعودية لدخول سيدتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي.. ترى حتى المخدرات ممنوعة ورغم يقظة الجهات المعنية ورجال الأمن إلا أنها تتسلل بكميات كبيرة لمجتمعاتنا.. الأخطاء واردة وهذا ليس تقليل من رجال الأمن وجهودهم طبعاً".

لاحظوا أن الفتيات المتبرجات هنا، لبسن العباءات بعد أن أمرهم رجل الأمن، كنَّ يحملنها بالحقيبة، هذا يعني أنهن يعرفن القوانين جيدًا.. وهذا دليل على أن الأمر مقصود! #المسجد_النبوي pic.twitter.com/jBHTeG4Zs5 — علي الحسني (@alhasanii120) February 9, 2023

عبد الباسط القحوم علق على تفاصيل دخول امرأتين المسجد النبوي بلباس غير مناسب : "حسبنا الله ونعم الوكيل الى اين و صلت الخساسة و الاستهتار و الاستفزاز بالمقدسات الدينية والإسلامية فتاة شبه عاريه داخل مسجد المدينة المنورة اللهمَّ عجل بسقوط هذا النظام الداشر والناس يصلوا عاد لوكان في الشارع اما داخل المسجد النبوي ".

العقيد أبو صفوان : الحمد لله ان الاسلام يسر وليس عسر، البيان من شؤون المسجد النبوي كان واضح هم غلطانين واعتذروا وكانوا محترمين زي ما نشوف في المقطع، ليست قضية كبرى او امر جلل يدعوا للفتنه والتقاتل ما بين التعليقات المسيئة وربما الله جاء بهم لهذا المكان ليكون بداية هدايتهم والله اعلم ".