ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

أفادت مصادر إعلامية، مساء اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا.

وقالت المصادر ذاتها، إن عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا ارتفع إلى 19863 قتيلا.

وفي تركيا، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد القتلى جراء الزلزال في تركيا ارتفع إلى 17134 قتيلا.

وتتراجع الآمال في العثور على أحياء تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ السوء. وقضى آلاف الأشخاص في جنوب تركيا وشمال سوريا ثالث ليلة لهم أمس في الأجواء الباردة.

وحذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية من "كارثة لاحقة" يمكن أن تطال عدداً أكبر بالمقارنة مع ضحايا الزلزال.