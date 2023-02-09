نادي الأسير ينعى الأسير المحرر تيسير عيسى جلايطة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:28 م
09 فبراير 2023
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نعى نادي الأسير الفلسطيني، والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، والمحررون في الوطن والمهجر، الأسير السابق تيسير عيسى جلايطة، شقيق الأسير فادي جلايطة من أريحا، أحد عمداء الحركة الأسيرة.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، مساء الخميس، أنّ الأسير فادي جلايطة، معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، ويقبع في سجن (ريمون). 

وخلال سنوات أسره فقد والده، وحرمه الاحتلال من وداعه، واليوم يفقد شقيقه ويُحرم كذلك من وداعه، علمًا أنه متزوج وله ابن وحيد اسمه محمد، كما يعد جلايطة من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.

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