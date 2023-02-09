مشاهدة بث مباشر مباراة النصر ضد الوحدة الآن الخميس 9-2-2023 ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" ويبحث مئات الالاف من المتابعين في الوطن العربي عاما وفي الخليج العربي على رابط البث المباشر من أجل مشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم ونتيجة لذلك قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة حول هذه المباراة النارية التي تذاع بصورة مباشرة على العديد من القنوات السعودية المحلية في مقدمتها قناة SSC ويتواجد اللاعب البرتغالي المهاجم كريستيانو رونالدو حيث يتابعه الملايين من مختلف انحاء العالم علما ان فريق الموقع قام في نقل مشاهدها على منصاته الرقمية حيث جاءت تفاصيله التالي :

مشاهدة بث مباشر مباراة النصر ضد الوحدة اليوم الخميس 9-2-2023

ونؤكد للجميع إلى انكم تشاهدون مباراة النصر ضد الوحدة بث مباشر الان وبجودة HD بمجرد الضغط على هذا الربط هنــــــــــــــــــــــــــــــا ، حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والثامنة والنصف بتوقيت السعودية ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

كما وأن هذه المباراة يتم بثها مباشرة على قنوات بي ان سبورت الرياضية وعلى القنوات المحلية السعودية الأرضية كما ويتم نقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على منصتي الفيسبوك وتويتر وعن تشكيلة الفريقين فقد جاءت التالي.

بث مباشر مباراة النصر والوحدة HD

ويمكن الان التعرف بصورة مباشرة على تشكيلة فريق النصر التي يواجه بها نظيره الوحدة في هذه المواجهة وهي التالي:

حيث جاء في خط الهجوم على النحو التالي: كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا – بيتي مارتينيز.

حيث جاء في خط الدفاع على النحو التالي: سلطان الغنام، علي لاجامي، ألفارو جوانزليس، عبدالإله العمري.

حيث جاء في خط الدفاع على النحو التالي: سلطان الغنام، علي لاجامي، ألفارو جوانزليس، عبدالإله العمري.

كما ويتولى في حراسة المرمى اللاعب: نواف العقيدي.

مباراة النصر والوحدة بث مباشر الآن

وهنا يمكن لكم التعرف على تشكيلة فريق الوحدة السعودي ضد النصر في منافسات الدوري المحلي وجاءت على الآتي:_

أولا: وفي حراسة المرمى يتولاه اللاعب: عبدالقدوس عطية.

ثانيا: وفي خط الدفاع ويضم كل من : إسلام هوساوي، أوسكار دوراتي، علي مكي، أمير كردي.

ثالثا: وفي خط الوسط ويضم كل من: وليد باخشوين، يوسف الحربي، أنسيلمو، هزاع الغامدي، كريم يودا.

رابعا: وفي خط الهجوم ويضم كل من: جيرسون رودريجيز.

النصر والوحدة مباشر على SSC

ونواصل معكم تقديم التفاصيل بشأن مباراة النصر ضد الوحدة بث مباشر ، حيث وضعنا لكم تردد قناة SSC وهو على النحو التالي : التردد 12418، الاستقطاب: عمودي V، معدل الترميز: 27500.