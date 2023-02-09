بالصور التواصل الجماهيري واصلاح الجهاد يرعيان صلح عشائري برفح

رعت لجنة التواصل الجماهيري والاصلاح العشائري لحركة الجهاد الإسلامى - اقليم رفح؛ صلحا عشائريا بين عائلتين كريمتين عائلة أبو حسنة وعائلة برهوم اثر حادث سير .

وحضر الصلح المختار ابو العبد الطهراوي والمختار ابو عامر ابو شباب ، وخلف أبو ختلة وابو عدنان ابو محسن وأبو أنيس عيد وابو اشرف النيرب وعدد من مخاتير ووجهاء اللجنة.

وقد عفت عائلة أبو حسنة وتنازلت عن السائق من آل برهوم وقد شكرت لجنة الإصلاح على لسان المختار ابو العبد الطهراوى عائلة أبو حسنة على عفوها وصفحها وتنازلها عن السائق .

وثمنت العائلتين جهود اللجنة على انجاز الصلح.





